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Vincent Aboubakar gol sevincini anlattı

Vincent Aboubakar, Gaziantepspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın Gaziantepspor karşısındaki galibiyet golünü atan Vincent Aboubakar, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Vincent Aboubakar, iyi bir ilk yarı geçirdiğini söylerken, ilginç gol sevincini de anlattı.

İşte Vincent Aboubakar'ın maç sonundaki sözleri...

''Maçın adamı seçtikleri için medya mensuplarına, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Devre arasına galibiyetle girmek önemliydi. Şimdi ailelerimizle huzurlu bir yeni yıl kutlayacağız. Gol sevincimde içimden gelen doğaçlama bir hareket yaptım ve bu sevinç ortaya çıktı.''

''Hayatta olduğu gibi futbolda da inişler çıkışlar var. Buradaki ilk sezonum. Adapte olmam biraz zaman oldu. iyi bir ilk yarı geçti. Ligin ikinci sırasındayız.''

 

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