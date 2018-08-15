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Vincent Aboubakar transfer kararını açıkladı

Transfer döneminde ismi Beşiktaş ve Sevilla ile anılan Vincent Aboubakar, son kararını verdi.

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Beşiktaş ve Sevilla'nın transfer listesinde olan ve Porto ile sezona fırtına gibi başlayan Vincent Aboubakar, yeni sezonda Porto'da kalacağını belirtti.

''BU SEZON TARAFTARI MUTLU ETMEK İSTİYORUM''

Portekiz Ligi'nin ilk haftasında Chaves'e karşı iki gol atarak yıldızlaşan Kamerunlu forvet, ''Zor zamanları geride bıraktım. Şubat ayından beri gol atamıyordum ama sezonun ilk maçında iki gol atarak kendime geldim. Teknik direktör ve takım arkadaşlarıma bana verdikleri destek için teşekkür ederim. Çok iyi bir takımız. Bu sezon Porto taraftarını mutlu etmek istiyorum. Benim için önemli olan Porto'nun başarısı.'' dedi.

''UMARIM ÇOK GOL ATARIM''

Porto taraftarlarına da teşekkür eden 26 yaşındaki golcü, ''Taraftarlara da destekleri için teşekkür ediyorum. Onların desteği bizim için çok önemli. Gollerimle onları mutlu etmek istiyorum. Umarım bu sezon çok gol atacağım.'' sözlerini kullandı.

(Sporx)

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