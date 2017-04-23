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Volkan Demirel: Bu bizim Galatasaray bayramımız

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında aldığı galibiyetin ardından Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında aldığı galibiyetin ardından Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

Volkan'ın sözleri şu şekilde;

Fenerbahçelilerin bayramını kutluyorum, kazanınca her şeyin unutulduğu maç. Galatasaray'ın durumunu biliyorduk, oyuncuların, hocanın, yönetiminin durumunu biliyorduk. Bizim de durumumuz çok farklı değildi ama onlara nazaran daha iyi durumdayık. Son dakikada bir gol atmamız, bu galibiyeti daha da anlamlı kılıyor. Bu galibiyeti, bu sezon çok üzdüğümüz taraftarımıza armağan ediyorum. Galatasaray derbisi bizim için çok önemli. Tepkiler normal, ben artık alıştım. Türk Milli Takımı'nda da aynı durumu yaşadım, tepkiler, küfürler. Bunlar beni her zaman ateşler ama milli takım formasıyla bunlar yapıldığı zaman bu beni düşürür. Göze batan isimler bu tepkiler ile karşılaşıyor."

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