Volkan Demirel: Bu sefer elimizden kurtulamazlar

Fenerbahçe’nin tecrübeli kaptanı, yarınki derbi öncesi iddialı konuştu. Volkan Demirel, lig yarışında darbe aldıklarını söyleyerek, “Beşiktaş’la oynayacağımız Türkiye Kupası maçında ayağa kalkacağız. Rakibimiz bizi iyi tanır. Lig maçında elimizden zor kurtuldular. Bir tek atak yapmadan maçı tamamladılar. Bu kez ise aynısı olmayacak. Kendi sahalarında ezeli rakibimizi yenip tur atlayacağız ve Süper Lig’de üzdüğümüz camiamızı bir nebze olsun sevindireceğiz” ifadelerini kullandı.

Zor maçları ve derbileri sevdiklerini söyleyen Volkan, “Uzun bir aradan sonra ilk kez arkamıza rakip sahada taraftarımızı da alacağız. Kazanıp, Türkiye Kupası’nı müzemize götürme yolunda büyük bir engeli aşacağız” diye konuştu.