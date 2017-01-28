Volkan ve Souza için flaş açıklama

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması! Nazifoğlu, Galatasaray'a küfür eden Fenerbahçeli futbolcular Volkan Demirel ve Josef de Souza hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Levent Nazifoğlu'nun o sözleri...

''Bizim oyuncumuz Felipe Melo, daha önce aynı cezayı aldı. Biz şikayetimizi yaptık. Şimdi tarafsız bir şekilde Federasyon cezayı verecektir sanıyorum. Futbolcular küfretmemeli. Saha içinde de saha dışında da... ''

Levent Nazifoğlu, geçen hafta Karabükspor deplasmanında çok eleştirdiği hakem Cüneyt Çakır hakkında da açıklamalarda bulundu. Nazifoğlu, Çakır için şu ifadeleri kullandı;

''Ben düdüğünü astıracağım demedim. Kötü yönetirse, düdük onu asacak dedim. Hiçbir tehditim olmadı ona karşı. Yanlış anlaşılmasın.''