Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Volkan ve Souza için flaş açıklama

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, 6-0 kazandıkları Akhisar Belediyespor maçının ardından Fenerbahçe futbolcuları Volkan Demirel ve Josef de Souza hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması! Nazifoğlu, Galatasaray'a küfür eden Fenerbahçeli futbolcular Volkan Demirel ve Josef de Souza hakkında açıklamalarda bulundu. 

İşte Levent Nazifoğlu'nun o sözleri... 

''Bizim oyuncumuz Felipe Melo, daha önce aynı cezayı aldı. Biz şikayetimizi yaptık. Şimdi tarafsız bir şekilde Federasyon cezayı verecektir sanıyorum. Futbolcular küfretmemeli. Saha içinde de saha dışında da... ''

Levent Nazifoğlu, geçen hafta Karabükspor deplasmanında çok eleştirdiği hakem Cüneyt Çakır hakkında da açıklamalarda bulundu. Nazifoğlu, Çakır için şu ifadeleri kullandı; 

''Ben düdüğünü astıracağım demedim. Kötü yönetirse, düdük onu asacak dedim. Hiçbir tehditim olmadı ona karşı. Yanlış anlaşılmasın.''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-İngiltere müşterek hareket etme kabiliyetine sahip iki ülke

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-İngiltere müşterek hareket etme kabiliyetine sahip iki ülke

Eksi 16 derecede su altında referanduma 'Evet'

Eksi 16 derecede su altında referanduma 'Evet'

Sızıntı üzerine batan gemi bariyerlerle çevrildi

Sızıntı üzerine batan gemi bariyerlerle çevrildi

Cerablus'ta Türk askerine saldırı hazırlığında bombalı araç yakalandı

Cerablus'ta Türk askerine saldırı hazırlığında bombalı araç yakalandı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA