Wayne Rooney tutuklandı
Dünyaca ünlü futbolcu Wayne Rooney, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.
Premier Lig'de Everton forması giyen Wayne Rooney, İngiltere Cheshire'daki evinin yakınlarında polis tarafından durduruldu.
Dail Mail'de yer alan habere göre, alkollü araç kullanan yıldız futbolcu polis tarafından tutuklandı.
Rooney, uzun yıllar formasını giydiği Manchester United'dan bu sezon başı ayrılarak yetiştiği kulüp Everton'a transfer olmuştu.
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