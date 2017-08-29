Webo Fenerbahçe'den haber bekliyor

Şimdiye kadar Mehmet Ekici, Valbuena, Dirar, Kameni, Eljif Elmas, Isla, Soldado, Giuliano'yu kadrosuna katan ve transfer görüşmelerini sürdürmek için Luis Neto'yu İstanbul'a getiren Sarı Lacivertliler forvet bölgesine de transfer yapmak için çalışmalarına hız verdi.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve çalışmalarına şuan İspanya'da sürdüren Pierre Webo geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda '' Fenerbahçe'ye dönmeyi çok isterim, benim için mükemmel olur. Sürekli antrenman yapıyorum. Hazır haldeyim'' ifadelerini kullanmıştı.

Tecrübeli golcü ''şuan Fenerbahçe'den gelen bir bildirim yok. Ama umarım olur. Takıma büyük katkı sağlayacağıma inanıyorum. Hafta içerisinde bir görüşme olur mu bilmem ama olmasını umuyorum'' demişti.

Ankara'daki Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını da tribünden izleyen Pierre Webo Fenerbahçe cephesinden haber bekliyor. Bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu. 35 yaşındaki golcü futbolcunun herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmuyor.

(Trtspor)