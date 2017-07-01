Wesley Sneijder gelecek hafta menajeriyle İstanbul'a gelerek Galatasaray yönetimiyle son kez görüşecek

Yönetim Sneijder ile bir araya gelerek, gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağını netleştirecek. Halen eşi Yolanthe Cabau’nun Ibiza’da açtığı restaurantla ilgilenen Sneijder, ekstra izin talebinde bulundu; kendisini kadroda düşünmeyen teknik direktör Igor Tudor da istediği izni verdi.

Bafetimbi Gomis ve Younes Belhanda’ya imza attıran, Maicon’la da bugün sözleşme imzalayacak olan Galatasaray, en büyük anlaşmayı Wesley Sneijder ile yapacak. Sarı kırmızılı yönetim, yıllık 5 milyon Euro’yu aşan maliyetiyle kulübün en pahalı futbolcusu.

Galatasaray’ın dün başlayan Slovakya kampına gitmeyen Hollandalı, gelecek hafta menajeri Guido Albers ile birlikte İstanbul’a gelerek yönetimle son kez masaya oturacak.

Kulüp adına başkan Dursun Özbek ve sportif direktör Cenk Ergün’ün katılacağı toplantıda Sneijder’in geleceği netleşecek.

Eğer iki taraf yolları ayırma konusunda anlaşmaya varırsa, Galatasaray yıllık 6 milyon Euro ödemekten kurtulacak ve bu para yeni bir oyuncunun transferinde kullanılacak.

Başkan Özbek ve Ergün, Tudor’un planlarında yer almayan Sneijder ile yollarını ayırmak için bütün kozlarını kullanacak. 33 yaşındaki futbolcunun asıl görev yeri olan 10 numara pozisyonuna Belhanda’yı aldıran Igor Tudor, Hollandalı yıldızın diğer mevkisi sol kanada ise Schalke 04’te oynayan Ukraynalı Yevhen Konoplyanka’yı istiyor. Bunu bilen Sneijder de 3 haftadır MLS kulüpleri Montreal Impact ve New York City ile transfer görüşmeleri yapıyor.

Hürriyet