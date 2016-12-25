Wesley Sneijder: Maça damgamızı vurduk

Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder, Alanyaspor'a karşı 1 gol 3 asistle oynadığı ve 5-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Wesley Sneijder'in flaş röportajdaki sözleri:

"Bugün bakıldığında, maça damgasını vuran Bir Galatasaray vardı. İnanılmaz önemli bir 3 puan aldık. Stadyuma gelen taraftarları evine mutlu gösterdik. Güzel sonuç, güzel goller bir araya geldi. Benim de performansım iyiydi. Maça damgamızı vurduk.

"TEK BAŞIMA DEĞİL, 11 OYUNCUYLA..."

"Tek başına değil, 11 oyuncuyla oynuyorsunuz. Onların performansı da önemli. Günün sonunda kazanmamız önemli, kim atarsa atsın, kim asist yaparsa yapsın.

Bugün bizim için önemli bir gün, özel bir gün, Noel, şimdi kutlama zamanı!"