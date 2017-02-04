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West Ham'da Bilic'in yerine Mancini gelecek iddiası

Bu sezon Premier Lig’de kötü sonuçlar alan West Ham United’da Slaven Bilic'in yerine Roberto Mancini'nin geleceği iddia ediliyor.

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Bu sezon Premier Lig’de kötü sonuçlar alan West Ham United’da Slaven Bilic’in koltuğunun sallandığı konuşuluyor.
 
Son olarak Manchester City’ye 4-0 yenilen West Ham’da Bilic’in yerine ilk adayın, Galatasaray’ın eski hocası Roberto Mancini olduğu öne sürüldü. Daily Mirror Gazetesi, son olarak İnter’i çalıştıran tecrübeli hocanın, yeniden Premier Lig’de çalışmayı dört gözle beklediğini öne sürdü.

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