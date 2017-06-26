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West Ham'dan Badou Ndiaye'ye 10 milyon euro

Kariyerini Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da sürdüren Slaven Bilic, Osmanlıspor'un yıldızı Badou Ndiaye'ye talip oldu.

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Osmanlı’nın Senegalli yıldızı Badou Ndiaye için, bir İngiliz kulübünün 10 milyon Euro (40 milyon TL) teklif ettiği ileri sürülmüştü. Bu takımın, Slaven Bilic’in çalıştırdığı West Ham olduğu ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 26 yaşındaki oyuncu, “Osmanlı’dan kesin olarak ayrılacağım. Yeni takımım Premier Lig’den olacak” dedi. Ndiaye, 2 sezonda 75 resmi maça çıkarken 18 gol atıp 7 de asist yaptı.

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