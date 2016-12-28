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Westbrook'tan 15. 'triple-double'

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un 'triple-double' yaptığı maçta Miami Heat'i 106-94 yendi.

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NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda 5. sırada bulunan  Thunder, American Airlines Arena'da konuk olduğu Heat'i 106-94 mağlup ederek üst  üste 4. olmak üzere 20. galibiyetine ulaştı.
 
Thunder'da Russell Westbrook, 29 sayı, 17 ribaunt, 11 asistlik  performansıyla sezonun 15. "triple-double"ını yaptı. Konuk takımda Steven Adams  15, Alex Abrines 14, Jerami Grant 10 sayı üretti.
 
Sezonun 22. maçını kaybeden Heat'te Josh Richardson 22, James Johnson  16, Tyler Johnson 15, Hassan Whiteside 12 sayı attı.
 
Harden'dan Dallas'a 34 sayı
Batı Konferansı 3'üncüsü Houston Rockets, deplasmanda Dallas  Mavericks'i 123-107'lik skorla geçti.
 
American Airlines Center'da oynanan mücadelede sezonun 24.  galibiyetine imza atan Rockets'ta James Harden, 34 sayı, 11 asistle  "double-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte Ryan Anderson 22,  Eric Gordon 13, Nene 12 sayı kaydetti.
 
Mavericks'te Harrison Barnes'ın 21, Wesley Matthews'un 19, Dwight  Powell ve Justin Anderson'ın 13'er sayısı sezonun 23. mağlubiyetini  engelleyemedi.
 
Jazz üç maç sonra kazandı
Utah Jazz, Staples Center'da konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 102-100  yenerek üç maç sonra galip geldi.
 
Bu sezon 19. maçını kazanan Jazz'da Gordon Hayward, 31 sayı, 9  ribauntla galibiyette başrol oynadı. Batı Konferansı'nda 6. sırada yer alan  Jazz'da Joe Ingles 13, Rudy Gobert 12, Boris Diaw ve Joe Johnson 10'ar sayı  buldu.
 
Lakers'ta Julius Randle'ın 25 sayı, 12 ribauntluk "double-double"  performansı sezonun 23. mağlubiyetini önleyemedi. Ev sahibi ekipte Lou Williams  22, Jordan Clarkson 12, Thomas Robinson 10 sayıyla oynadı.
 
NBA'e 10 maçla devam edilecek.
 
Sonuçlar
Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 113-103
Miami Heat-Oklahoma City Thunder: 94-106
Dallas Mavericks-Houston Rockets: 107-123
Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 100-102

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