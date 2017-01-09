Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Wolfsburg, Paul-Georges Ntep'i transfer etti

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Wolfsburg, Fransa'nın Rennes takımından kanat oyuncusu Paul-Georges Ntep'i transfer etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Wolfsburg Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Ntep ile 2021 yılına kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Fransız futbolcunun yeni takımında 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
 
Alman ve Fransız basınında transferin yaklaşık 5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.
 
Auxerre altyapısından yetişen Ntep, 2014'te Rennes'e transfer oldu. Fransa Milli Takımı'nın formasını 2 kez giyen Ntep, Rennes'de görev yaptığı 81 maçta 18 gol attı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
DEAŞ hedefleri, 'Hassas Güdüm Kiti' ile imha ediliyor

DEAŞ hedefleri, 'Hassas Güdüm Kiti' ile imha ediliyor

Karla kaplı İstanbul havadan görüntülendi

Karla kaplı İstanbul havadan görüntülendi

Avustralya'nın her yeri vahşi kedilerle doldu

Avustralya'nın her yeri vahşi kedilerle doldu

Anadolu’nun saklı kalmış hazineleri

Anadolu’nun saklı kalmış hazineleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA