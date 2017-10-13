Xavi Aralık’ta Trabzon’a geliyor

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Katar’da El Sadd ile hazırlık maçı yaparak değerlendiren Fırtına, Arap ekibiyle dostluğunu iyice pekiştirdi.

Dünyaca ünlü futbolcu Xavi’nin de formasını giydiği El Sadd’ın, aralık ayında Trabzon’a gelmesi ve bir kez daha hazırlık maçı düzenlenmesi bekleniyor. (Fanatik)