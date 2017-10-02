Yalçın Ayhan kulüp şoförünü dövdü

Süper Lig'de oynanan ve 1-1 berabere biten Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor maçından sonra ev sahibi takımın soyunma odası karıştı.

Golleri verilmediği için oldukça moralsiz olan futbolculardan Yalçın Ayhan'ın maçtan sonra hıncını takım otobüsünü kullanan şoförden çıkarttığı iddia edildi.

Fanatik'te yer alan iddiaya göre; Yalçın Ayhan otobüs şoförüne önce bağırmaya başladı. Daha sonra tansiyon iyice yükseldi ve Yalçın tekme-tokat şoförü dövdü.

Araya teknik heyet ve diğer futbolcular girdi ve Yalçın'ı sakinleştirdi. Yalçın, Başakşehir forması giydiği dönemde Çaykur Rizespor maçı sonrası takım arkadaşları ile birlikte gazetecilere saldırmış ve PFDK tarafından 5 ceza almıştı.

Başakşehir Kulübü de Yalçın'ı kadro dışı bırakarak yollarını ayırmıştı.