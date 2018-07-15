Yankı Erel: Bu şampiyonluğu 15 Temmuz şehitlerine armağan ediyorum

Grand slam turnuvasında şampiyonluk yaşayan ilk Türk erkek tenisçi olan Yankı, açıklamalarda bulundu.

Finlandiyalı partneri Otto Virtanen ile çiftler kupasını kaldıran Yankı, "Bu kupayı 15 Temmuz'da kazanmam beni daha çok onurlandırdı, gururlandırdı. Kupayı şehitlerimize, gazilerimize armağan ediyorum. Kupayı böylesi bir günde kazanmak beni hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. O yüzden çok mutluyum. Kupayı aileme ve hocama da armağan ediyorum. Türkiyem'e armağan ediyorum." diye konuştu.

Yankı, bundan sonraki hedefleriyle ilgili, "Grand slam kupasını teklerde de kazanmayı hedefliyorum. Gençlik Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandım. Ekimdeki olimpiyatlarda elimden gelen her şeyi yapacağım. Orada da bir ilki başaracağım." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Açık'tan sonra profesyonelliğe geçeceğini belirten Yankı, "Nika Kakulia hocamla bir program yaptık. Profesyonelliğe geçiyoruz. Daha çok 25 bin dolar, challenger, futures kovalayacağız." dedi.

Yankı, final maçında şampiyonluk servisini atarken hissettikleriyle ilgili "Servise yürürken çok büyük heyecan vardı, titriyordum. Çünkü şampiyonluk için servis atıyorsunuz, sonuçta Wimbledon. Servis oyununu kaybedeceğim hiç aklıma gelmedi. 'Kesin kazancağız' diye o servisleri attım. Kendime çok güvenerek attım." ifadelerini kullandı.

(AA)