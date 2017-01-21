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Yasin Öztekin, Çakır ile diyaloğunu anlattı

Galatasaray'da günün en çok konuşulan isimlerinden Yasin Öztekin, Cüneyt Çakır'ın o an ne sorduğunu ve ne cevap verdiğini söyledi.

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Galatasaray'da günün en çok konuşulan isimlerinden Yasin Öztekin, Cüneyt Çakır ile yaşadığı o anları anlattı.

İşte Yasin Öztekin'in yayıncı kuruluşa flaş röportajdaki açıklamalar:

"Zor bir deplasman maçı ama kontrol bizdeydi. Karabük çok gelemedi kalemize ama işte. Buldukllarımızı değerlendirsek farklı olrdu ama ne yazık ki değerlendiremedik. Çok kötü bir kayıp. Bunu telafi etmemiz lazım. Bugün kötü oynamadık aslında ama skora yansıtamadık."

"CÜNEYT ÇAKIR SORDU, 'YOK' DEDİM"

"Orada, arkadaşlar tabiii ki elime değdiğini söylediler ama omuza değdi. Benim içim rahattı. El olsa gider hakeme söylerdim. Emindim. Olsaydı derdim ama olmadığı için demedim. Sordu, "Yok" dedim, "El yok dedim" hocam."

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