Yeni Malatyaspor Le Havre forması giyen sağ bek Issam Chebake ile anlaştı Yeni Malatyaspor sağ bekini Fransa'dan buldu. Süper Lig'in yeni ekibi Le Havre forması giyen Issam Chebake ile her konuda anlaştı. 27 yaşındaki Faslı oyuncunun 1-2 gün içinde Malatya'ya gelerek imzayı atması bekleniyor.