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Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, kondisyon koşuları ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Pepe, Ryan Babel, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz ve Ersin Destanoğlu katılmadı.

Siyah beyazlı ekip hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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