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Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Jose Sosa, cezasını Türkiye Kupası maçında çekecek

Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Trabzonspor'da Arjantinli yıldız Sosa maçın 32. dakikasında kırmızı kart gördü.

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Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Trabzonspor'da Arjantinli yıldız Sosa kırmızı kart gördü. Maçın 32. dakikasında gördüğü 2. sarıdan kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Yıldız futbolcu kırmızı kart cezasını Trabzonspor'un hafta içi oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çorum Belediyespor maçında çekecek. Arjantinli yıldız, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada sahadaki yerini alabilecek.

Öte yandan Sosa kariyerinde 4. kez kırmızı kart gördü.

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