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Amanda Nunes'ten iddialı açıklamalar!

UFC'de kadınlar klasmanının yeni şampiyonu Amanda Nunes iddialı açıklamalarda bulundu.

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İlk lezbiyen UFC şampiyonu olan Nunes, kendisi gibi bir MMA dövüşçüsü olan partneri Nina Ansaroff ile beraber bir aile kurmak istediğini açıkladı.“Hayatta her şey için doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum” diyen Nunes, “Kemeri başarabildiğim kadar uzun korumak istiyorum. 3 yıl ya da daha fazla. Sonra ise emekli olmak istiyorum.Eğer Rousey dönmek istiyorsa şansını deneyebilir. Ama ben hep bir şampiyon olarak kalacağım ve Rousey’dan daha iyi olacağım” ifadelerini kullandı.

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