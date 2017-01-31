Emenike'nin yeni takımı belli oldu!

2. kez geri döndüğü Fenerbahçe'de disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan ve kendisine takım bulması istenen Emmanuel Emenike'nin, Amerikan Ligi'nden (MLS) 3-4 takımla irtibat halinde olduğu ifade edilmişti.

Bugün Nijerya ve Amarika'da yayın yapan bazı basın kuruluşları, 29 yaşındaki golcü oyuncu için en ciddi teklifi yapan ekibin New York Red Bulls olduğunu açıkladı. Emenike'yle ilgilenen birkaç MLS takımı daha olduğu belirtilse de Nijeryalı ismin New York ekibine daha yakın olduğunun altı çizildi.

Daha önceki yıllarda kadrosunda Jose Altidore, Tim Cahill ve Thierry Henry gibi önemli yıldızları barındıran New York Red Bulls, ligde şampiyonluğu bulunmasa da 2013 ve 2015 yıllarında Supporters Shield'i iki kez müzesine götürmeyi başardı.