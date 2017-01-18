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Cacares, Trabzonspor için yarın İstanbul'a geliyor

Bordo-mavili yönetim; ismi Galatasaray ile de anılan Uruguay Milli Takımı'nın yıldız ismini kaptı. Martin Caceres Trabzonspor için yarın İstanbul'da olacak. 29 yaşındaki Martin Caceres'e yıllık 1.8 milyon euro ödenecek.

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Transfer en hareketli takımlarından Trabzonspor, stoper mevkiini güçlendirmek için takviye çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer, bu mevkii için kariyerinde birçok önemli kulüpte oynayan, bir dönem Uruguay Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Martin Caceres'in işini büyük ölçüde bitirdi. Oyuncuya resmi bir teklif yapan bordo-mavili yönetim, Caceres'i yarın İstanbul'a getirecek. Geçtiğimiz sezon Juventus'ta oynayan ancak yaşadığı ciddi sakatlık sonrası sözleşmesini yenilemeyen Caceres, sezonun ilk yarısını boşta geçirdi. ASPOR

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