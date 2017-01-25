Ersan Adem Gülüm yola çıktı, geliyor...

Çin ekiplerinden Hebei China Fortune'da forma giyen Ersan Adem Gülüm eski takımı Beşiktaş'a geri döndü.

Beşiktaş devre arası transfer döneminde 29. yaşındaki eski oyuncusunun transferiyle birlikte 3. oyuncuyu kadrosuna kattı. Geçen sezonun devre arasında 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin ekibi Hebei China Fortune takımına transfer olan başarılı savunma oyuncusu 1 yıl aradan sonra siyah-beyazlı takıma geri döndü. Yeni sezonun henüz başlamadığı Çin Ligi takımlarından Hebei China Fortune'un Ersan'ı önümüzdeki sezon için kadroda düşünmediği ve transfer için Beşiktaş'la anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in ısrarla bir stoper istemesi nedeniyle Ersan Adem Gülüm'ün transfer sürecini hızlandıran Beşiktaş yönetiminin bu süreçte elini güçlendiren en önemli durum, eşinin Çin'e uyum sağlayamadığını söyleyen Ersan'ın geri dönmek istemesi oldu. Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalaması beklenen 29 yaşındaki başarılı stoper, siyah beyazılarda kiralık olarak forma giyecek.

Ersan Adem Gülüm, siyah-beyazlı formayı 5,5 sezon terlettikten sonra geçtiğimiz sezon devre arasında Çin'e transfer olmuştu. Beşiktaş forması ile 126 resmi maça çıkan Ersan, 3 gole imza attı. 29 yaşındaki futbolcu Çin ligine transfer olduğu dönemden bu yana ise 25 maçta görev yaptı ve rakip fileleri 2 kez havalandırdı.