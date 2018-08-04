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Yıldırım Demirören: Süper Kupa maçıyla beraber VAR Türk futbolunda çığır açacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Süper Kupa finali öncesi TFF'nin çıkardığı maç kitabındaki yazısında, 'Futbol tutkumuzu, birlik ve beraberliğimizi bir kez daha gösterme fırsatı sunacak müsabaka, diliyorum ki saygının öne çıktığı, tribünde ve sahada yaşanacak fair play manzaralarıyla klasikler arasındaki yerini alacak' ifadelerini kullandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray ile Akhisarspor arasında yarın oynanacak TFF Süper Kupa  maçının birlik ve beraberliği gösterme fırsatı sunacağını bildirdi.

Demirören, TFF Süper Kupa maçı öncesi federasyonun çıkardığı maç kitabındaki yazısında şu ifadeleri kullandı: "Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği futbol festivaline, tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra köklü bir futbol geçmişine de sahip Konya şehrimiz ev sahipliği yapıyor. A Milli Takımımız'ın EURO 2016 finalleri kapısını açan unutulmaz galibiyetlere imza attığı, EURO 2024 ev sahipliği adayı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu bir büyük finalle daha taçlanıyor. Futbol tutkumuzu, birlik ve beraberliğimizi bir kez daha gösterme fırsatı sunacak müsabaka diliyorum ki saygının öne çıktığı, tribünde ve sahada yaşanacak Fair-Play manzaralarıyla klasikler arasındaki yerini alacak."

Bu maçta uygulanacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Türk  futbolunda bir çığır açacağını vurgulayan Demirören, şunları kaydetti: "Futbol özlemimize son verecek TFF Süper Kupa, aynı zamanda devrim  gibi bir yeniliğe sahne olacak. Bu maçla beraber uygulanacak Video Yardımcı Hakem Sistemi, futbolumuzda çığır açacak VAR'ın büyük katkılar sağlayacağına inanğyorum. Sportmence mücadele edecek iki güzide kulübümüze başarılar diliyorum. Futbol şöleni vaat eden TFF Süper Kupa'nın güzel bir başlangıç olmasını arzu ediyor ve tüm futbolseverlere keyifli seyirler diliyorum."

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