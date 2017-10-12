Yıldırım Demirören: Yabancı sayısı azaltılabilir

Yıldınım Demirören şöyle konuştu;

Video hakem sistemine karşıyım. Çünkü futbolun güzelliğini öldürür. Kulüpler Birliği istiyor,

Ocak ayına yetişmesi zor ama uğraşıyoruz. UEFA testlerden sonra onay verecek. Benim şahsi görüşüm, lig devam ederken istem değişmez, sezon sonuna kalır .

YABANCI SAYISI AZALTILABİLİR

Yabancı kontenjanı 2019’a kadar geçerli.. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda ile ilgili beyanatları var. Onların ışığında federasyon olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yabancı serbestliğinde değişiklik olmaz. Biz saha içinde daha fazla Türk oyuncunun olmasını sağlayacak bir formülün hazırlıklarını yapıyoruz. Şu an için yeni bir düzenleme olmaz sınırsızın kaldırılması için. Ancak sezon sonunda yedek kulübesinde bekleyen yabancı sayısı azaltılabilir. Yabancı oyuncunun gelmesi ile futbolda kalite yükseldi, yerli oyuncu fiyatları düştü. Tribünlerin dolması da kaliteli yabancıdan .

ALİ PALABIYIK'IN VERDİĞİ 7 KARARDAN 5'İ DOĞRU

Hakemler günah keçisi ilah ediliyor. Kulüpler ve teknik adamlar, yanlış transferler tercihlerini, sahaya sürülen yanlış kadroları sorgulamayıp, sadece hakemler üzerinde yoğunlaşıyor. Dünyanın her tarafında hakem hatası oluyor. Avrupa Şampiyonası’nda, dünya şampiyonasında. Ama hiçbir ülkede bu kadar tartışılmıyor. Mesela Ali Palabıyık, derbide 7 karar verdi. 5’i doğru, biri yardımcısının hatası (Negredo’nun golü). Diğeri Cenk’in ayağına basılmasında penaltı olayı. Ama onu ekrandan tekrar pozisyonlarda herkes gördü. O pozisyon yaşanırken kimse fark etmedi.

TFF OLARAK ALTYAPIYA EĞİLİYORUZ

Kulüpler altyapıya yatırım yapmıyor. Futbolun en büyük problemi bu. Kulüpler bizden altyapıya bütçesi istedi. Yıllık olarak Bu rakam toplamda 50 milyon TL. Bu çok abartılı bir rakam. Federasyonda böyle bir para yok. Ayrıca kulüplerin altyapısındaki antrenörler, futbolculuğu bırakan isimler. Bunların kaçı faydalı oluyor, işte burası soru işareti. Biz TFF olarak altyapıya eğiliyoruz. Emek harcıyoruz. Ama kulüpler kendi oyuncusunu yetiştirmiyor.