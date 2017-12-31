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Yıldırım Demirören'den yeni yıl mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yeni yıl mesajı yayımladı.

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Demirören, federasyonun internet sitesinde yayımlanan mesajında,  şunları kaydetti:
 
"Üzüntü ve sevinçleriyle 2017'yi geride bırakıyor, yeni hedef ve  umutlarla yeni bir yıla giriyoruz. Sporun barış, dostluk, kardeşlik gibi önemli değerlerinden vazgeçilmemesi ve fair play, yeni yıldaki en büyük dileğimiz.
 
  2018'de 2020 Şampiyonlar Ligi finali ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev  sahipliği adaylığımızı başarıyla taçlandırıp, Türk futboluna büyük değer  kazandırmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu vesileyle vatanımız için canını feda  eden şehitlerimiz ile spor camiasından kaybettiğimiz değerleri bir kez daha  rahmet ve minnetle anıyoruz.
 
2018'in futbol ailesine, milletimize ve tüm  insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, yeni yılınızı  kutluyorum."

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