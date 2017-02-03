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Lucas Hernandes gözaltına alındı!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid’de forma giyen Fransız futbolcu Lucas Hernandez, kız arkadaşını dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

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İspanyol basınında yer alan haberlerde, sabaha karşı Hernandez’in başkent Madrid’e bağlı Las Rozas ilçesindeki evine giden jandarma görevlilerinin, Atletico Madridli futbolcuyu gözaltına aldığı bildirildi.

Ellerine kelepçe takılan 20 yaşındaki oyuncunun, güvenlik güçlerine direnmediği ve sakin bir şekilde karakola gittiği belirtildi. Gözaltında tutulan Hernandez’in mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

Öte yandan, Hernandez’in şiddet uyguladığı öne sürülen kız arkadaşının vücudunda hafif yaralar olduğu ve sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürüldüğü ifade edildi. Hernandez’in, kadına şiddet suçu işlediğine kanaat getirilmesi halinde hapis talebiyle yargılanma olasılığı bulunuyor.

AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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