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Kayserispor, Porto'dan Silvestre Varela ile sözleşme imzaladı

Kayserispor, Porto'dan Silvestre Varela'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekip, 31 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Kayserispor'un açıklamasında, "Kayserisporumuzu bulunduğu yerden yukarı çıkarmak ve layık olduğu yere ulaştırmak için gece gündüz demeden yapmış olduğumuz çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda 7 futbolcu ile güçlendirdiğimiz kadromuza takviye çalışmalarımız devam etmekte olup Porto'lu futbolcu Silvestre VARELA' yı takımımıza kazandırmış bulunmaktayız. 2,5 yıllığına ve bonservisi ile alınan bu ünlü oyuncumuzun hem Kayseri hem de Türk futboluna katacağı çok şey olduğuna inanıyoruz. Sevgili taraftarlarımızın bize verdiği destek bu şekilde devam ettiği sürece bu tip çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Bu sezon Porto'da 7 maça çıkan Varela, skor katkısı veremedi. Porto'da toplamda 234 maçta forma terleten Portekizli oyuncu, 51 gol ve 24 asistlik bir performans sergiledi.

 

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