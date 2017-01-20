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Eslem Öztürk transferini açıkladı

Beşiktaş'tan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a transfer olan genç futbolcu Eslem Öztürk, Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

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Beşiktaş'ta Eslem Öztürk, 2. Lig'e transfer oldu... Teknik direktörlüğünü eski futbolcu Ahmet Yıldırım'ın yaptığı Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a transfer olan Eslem Öztürk, Instagram hesabından bir açıklama paylaştı.

Genç futbolcunun paylaşımı şu şekilde...

''Önümüzdeki 1.5 sezon geçici olarak B.B Erzurumspor kulübüyle anlaşmış bulunmaktayım, bu transferde sayın başkanım Fikret Orman'a ve Erzurumspor kulübü Başkan'ı Ali Demirhan Başkan'ıma çok teşekkür ederim.. Canım kulübüm Beşiktaş'a daha güçlü daha hazır gelmek adına, bir büyük camiadan diğer büyük camia olan Erzurumsporda hedeflediği yere ulaştırmak için elimden geleni yapmak için mücadele edeceğim..Beşiktaş kulübümde bana emeği geçen tüm hocalarıma takım arkadaşlarıma abilerime sonsuz teşekkür ederim..''

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