Eduard Sobol'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın anlaştığı öne sürülen Ukraynalı sol kanat oyuncusu Eduard Sobol, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ukrayna basınına konuşan Eduard Sobol, "Anlaşma olduğuna dair çıkan haberler gerçek değil. Zorya'dan ayrılmak istediğim dair haberleri gerçek dışı." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın kendisine istediğine dair haberler ile ilgili soruya Sobol, "Beşiktaş mı? Neden olmasın, Avrupa'da oynamak istiyorum. Türk futbolu da gayet ilgi çekici bir atmosfere sahip." cevabını verdi.

Daha önce basında çıkan haberlerde; Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'e kiralama bedeli olarak 100 bin euro ödeyeceği, oyuncuya da 500 bin euro vereceği iddiaları yer almıştı.

TRANSFER HABERLERİNİ İNTERNETTEN ÖĞRENMİŞTİ

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sobol, "Şimdiye kadar Beşiktaş ile ilgili çıkan haberleri ben de internetten okudum. Kişisel olarak bir teklif almadım. Şu an sezonun ikinci devresine hazırlanıyorum ve buna odaklandım. Ama Beşiktaş'a gitmek neden olmasın? İlginin olması çok güzel... Avrupa'da oynamak isterim. Türkiye'de futbol maçlarında hoş bir atmosfer var ve maçlar da genellikle dolu oluyor. Biz de orada oynadık ve maçlar güzel geçti" dedi.

Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, ara transfer döneminde ismi geçen oyunculardan Zorya'da forma giyen 21 yaşındaki sol bek Eduard Sobol için, "Sobol, genç ve başarılı bir oyuncu. Fiyatı da çok pahalı değil, yani Beşiktaş'a uygun bir oyuncu. Yönetimin ve kulübümüzün şartlarına uyarsa transfer edilebilir. Bana göre takıma faydalı olur" ifadesini kullanmıştı

Shakhtar Donetsk'ten Zorya'ya kiralanan Sobol, bu sezon 18 mücadelede forma şansı buldu.