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İşte Tolgay Arslan'ın Trabzonspor'dan istediği kontrat

Trabzonspor'un Beşiktaşlı yıldız Tolgay Arslan için transfer görüşmelerini sürdürdüğü, Tolgay Arslan'ın Trabzonspor'dan 3 milyon euroya yakın maaş talebi olduğu iddia edildi. İşte Trabzonspor'un Beşiktaşlı Tolgay Arslan için yaptığı transfer görüşmelerinden detaylar...

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Trabzonspor'un, Beşiktaş ile Tolgay Arslan transferi konusunda görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi.

beIN Sports'un haberine göre; Trabzonspor'un Tolgay Arslan ile görüşmesinde, gurbetçi oyuncu 3 milyon euroya yakın bir maaş talebinde bulundu. Trabzonspor'un ayrıca Tolgay Arslan konusunda Beşiktaş'ı da ikna etmeye çalıştığı söylendi.

Trabzonspor'un ayrıca Fabio Orellana için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Muharrem Usta'nın "Kadro dışı kalan bir oyuncu ile temaslarımız sürüyor" sözündeki oyuncunun Orellana olduğunun altı çizildi. Trabzonspor yöneticilerinin, kadro dışı kalan Şilili oyuncu için yoğun temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, TRT Spor'da yayınlanan programda bir 6-8 numara, bir de 10 numara alacaklarını, bu oyunculardan birinin yurt içi, diğerinin de yurt dışından isimler olduğunu açıklamıştı.

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