Yıldız futbolcuya dev talip

Slaven Bilic'in West Ham'ı, Hasan Ali için babasıyla Londra'da transfer görüşmesi yaptı. West West Ham United'ın Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etmek istediği öne sürüldü.

Yahoo Sports'un haberine göre; West Ham United, Fenerbahçe ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın babasıyla bir görüşme yaptı. Hasan Ali Kaldırım'ın kontratının bitecek olmasının yanında şu ana dek Fenerbahçe ile kontrat görüşmelerinde de istediği sonuca varamadığı belirtildi.

Slaven Bilic'in Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'ı yakından takip ettiği ve oyuncuyu beğendiğinin altı çizildi. Hasan Ali Kaldırım'ın Almanya vatandaşlığı olduğu ve iş izni almasına gerek duymadan West Ham'da oynayabileceği hatırlatılırken, oyuncunun da İngiltere'de oynamaya çok sıcak baktığı kaydedildi.

West Ham United dışında Celtic'in de ciddi bir şekilde Hasan Ali Kaldıırm'ı istediği ve masada bir teklif olduğu kaydedildi.

Temmuz 2012'de 3.75 milyon euro bonservis karşılığında Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Hasan Ali Kaldırım, bu sezon 26 resmi maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.