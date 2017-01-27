Podolski giderse Alexandre Pato gelecek
Japonya'da yayın hakları ihalesinin ardından Lukas Podolski ismi bir kez daha gündeme geldi. Galatasaray, Poldi'nin takımdan ayrılması ihtimaline karşılık Pato için yeniden temaslara başladı.
Japon Ligi'nin 10 yıllık yayın haklarının 1,7 milyar Euro'ya satılması, Japonya'da Podolski ismini yeniden gündeme getirdi.
Daha önce Alman forvet için Galatasaray'a 3,5 milyon euro öneren Vissel Kobe takımının fiyat artırması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar da Podolski'nin Japonya'ya gitme ihtimaline karşılık alacağı forveti kararlaştırdı.
Sarı-kırmızılılar sezon başında Villarreal'e transfer olan Pato'yu gündemine aldı. Pato, bu sezon La Liga'da 24 maçta 6 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.
Sezon başında 3 milyon euro karşılığında Villarreal'e transfer olan ancak
beklentileri karşılayamayan Brezilyalı yıldız için menajerler aracılığıyla temasların yeniden başladığı ifade ediliyor.
İnternacional, Milan, Corinthians, Sao Paulo (Kir.), Chelsea (Kir.) ve Villarreal formaları giyen Pato, kariyeri boyunca 304 maça çıkarken 114 gol attı, 38 de asist yaptı
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