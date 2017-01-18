Yıldız isim 25 yaşında futbolu bıraktı
Lyon'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Gueida Fofana, futbolu bıraktığını açıkladı.
Fransa'da Lyon'un formasını giyen Gueida Fofana, 25 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.
20'li yaşlarda gösterdiği performansla dikkat çeken ve Fransa alt yaş milli takımlarında oynayan Fofana, emeklilik kararını geçirdiği sakatlıklar nedeniyle aldığını söyledi.
Fofana, yaptığı açıklamada ''Ayak bileğimdeki sakatlık, futbol oynamamı engelliyor. Çok kötü bir durum ama futbolu bırakıyorum'' sözlerini kullandı.
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