Blake Griffin sezonu kapattı

Olayın ardından flaş karar! 3 futbolcu ve 5 şüpheli...

Rize'de Emre Belözoğlu'nun bir taraftarla yaşadığı tartışmayı görüntüleyen iki gazeteciye yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen kaleci Volkan Babacan, yedek kaleci Ufuk Ceylan, futbolcu Yalçın Ayhan, tercüman Barbaros Gözmeli ve bir malzemecinin de yer aldığı 5 kişinin ifadelerinin alınmasına karar verildi.