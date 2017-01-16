Yıldız oyuncudan Fenerbahçe'ye kötü haber!
Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncu Arjen Robben, takımı Bayern Munih'le sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Adı sıkça Fenerbahçe'yle anılan Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Robben, takımıyla 1 senelik daha sözleşme imzaladı. Haziran ayında sözleşmesi bitecek ve bonservis bedelsiz transfer edilebilecek Hollandalı oyuncuya Çin takımları başta olmak üzere bir çok ligden teklifler vardı.
Klübünde kalmayı seçen 32 yaşındaki Hollandalı, sözleşmesini 2018'in Haziran ayına kadar uzattı.
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