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Galatasaray'da Luis Cavanda'nın bileti kesildi

Galatasaray, sezon başında Trabzonspor'dan 1.8 milyon euroya transfer ettiği Luis Cavanda'nın biletini kesti.

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Galatasaray'da sezon başında Manchester United'a kaybedilen 5-2'lik hazırlık maçı sonrası yönetimden sağ bek isteyen Riekerink bugünlerde aldığı kararla yönetime "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti. 
 
Sezon başında kendisine sunulan listeden Cavanda'yı seçen Hollandalı hocanın bu isteği yerine gelmiş, Belçikalı oyuncu sarı-kırmızılı takıma transfer olmuştu. Ancak sağ bekteki kötü performansının ardından Cavanda'nın bileti kesildi. Başkan Özbek oyuncunun yıllık ücretinden kurtulmak için bedava yollamaya çalışan Trabzonspor'a 1 milyon 800 bin Euro bonservis ödemişti.
 
Sabah

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