Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hırvatistan'da yılın futbolcusu Modric!

Real Madrid'in 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Modric, ülkesinde 5. kez yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'de forma giyen Luka Modric, ülkesi Hırvatistan'da yılın futbolcusu seçildi.
 
Real Madrid'in internet sitesinden yapılan açıklamada, eflatun-beyazlılar ile 2016'da UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşayan 31 yaşındaki Modric'in, yılın futbolcusu ödülüne layık görüldüğü bildirildi.
 
Gerçekleştirilen oylama sonucunda İspanyol temsilcisi Barcelona'da forma giyen Ivan Rakitic ile İtalya'nın Juventus takımında görev yapan Mario Mandzukic'i geride bırakan Luka Modric, 2007, 2008, 2011 ve 2014'ün ardından bu ödülü 5. kez kazanma başarısı gösterdi.
 
FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen 2016 yılının 11'inde de kendine yer bulan deneyimli oyuncu, başkent temsilcisiyle bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 17 karşılaşmada bir gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.
 
AA

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
338 el halk için kalktı

338 el halk için kalktı

Taklit ürünleri yapan, satan, ithal ve ihraç edenlere ağır cezalar geliyor

Taklit ürünleri yapan, satan, ithal ve ihraç edenlere ağır cezalar geliyor

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

Ordu'da tarihi top mermisi bulundu

Ordu'da tarihi top mermisi bulundu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA