Trabzonspor, Beşiktaş maçından tam 2 Milyon 600 Bin TL hasılat elde etti

Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Medikal Park Arena’da karşılaştığı Beşiktaş’a 90+1’de Atiba’nın kafasından bulduğu gole 4-3 kaybetti. Kıyasıya bir rekabet halinde geçen mücadeleyi hem TV hem de Tribünden takip eden seyirciler hop oturup hop kalktı. Trabzonspor 10 maçlık yenilmezlik serisini bozmasına rağmen oynadığı futbolla Tüm Türkiye’nin beğenisini kazandı.

TOPLAMDA 41 BİN SEYİRCİ

Medikal Park Arena’da oynanan Beşiktaş mücadelesi tam bir şölen havasında geçerken Galatasaray mücadelesinde kırılan seyirci rekoru tazelendi. 19.000 bin biletin satışa çıkarıldığı mücadelede kombilenelerle beraber 35.500’ünün tamamı satıldı. Stadda ayrıca 2.000 misafir, 200 engelli, 500 özel davetli, 500 protokol, 1.100 loca binlerce güvenlikçi ve polis mücadeleyi takip etti. Görevlilerle beraber toplamda 41 bin seyircinin tribünden takip ettiği mücadelede Bordo Mavililer 2 Milyon 600 bin TL kasasına koydu. Bordo Mavili takım böylelikle hem seyirci rekoru hem de hasılat rekoru kırdı.

TARİHİ GELİR

Trabzonspor tarihinde ilk kez bir mücadeleden 2 Milyon 600 bin TL gelir elde etti.

TOPLAMDA 6 MİLYON 217 BİN TL GELİR

Şenol Güneş Kompleksi Medikal Park Arena'dan oynanan ilk maç olan Gaziantep maçından 567 Bin TL , Alanya maçından 500.000 Bin TL, kazanan Bordo Mavililer Karabük maçına gelen 20.099 taraftardan 550 Bin TL, Galatasaray derbisine gelen 33.900 taraftardan ise 2 Milyon TL’lik bir hasılat elde etmişti. Bu rakamlara Beşiktaş mücadelesinden gelen 2 Milyon 600 bin TL eklenince Bordo Mavililer 5 maçtan toplamda 6 Milyon 217 bin TL kasasına koyarak Spor Toto Süper Lig’in uzak ara hasılat şampiyonu olmayı başardı.

ŞEHİR 3.5 MiLYON TL KAZANDI

Mücadelenin oynanacağı gün olan Cumartesi günü şehre gelen Bordo Mavili binlerce futbolsever şehirdeki tüm otelleri doldururken bölgenin turistik yerlerini de gezmeyi ihmal etmedi. Şehirde çay ocakları, lokantalar, AVM'ler dolup taşarken gün boyu horon ve kolbastı oynayan taraftarlar doyasıya eğlendi. Hafta sonunu Trabzon’da geçiren gurbetçiler Trabzon esnafını adeta bayram ettirdi. Bölgede tüm esnafın yüzü gülerken şehrin 3 günlük bilançosu ise 3.5 milyon TL’yi buldu.

HAFTA SONU BİLANÇO 6 MİLYON TL

Bu rakamın maç bileti hasılatı ile beraber toplamda 6 milyon TL'yi bulması şehirde yüzleri güldürdü.