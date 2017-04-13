Yönetimden dünyanın transferini istedi
Ersun Yanal, Trabzonspor yönetiminden en az 7-8 transfer yapılmasını istedi.
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Daha önce yönetim kurulundan 4 veya 5 direkt oynayacak futbolcu isteyen tecrübeli teknik adam, bu kez kadro derinliğinin de oluşması açısından, transfer sayısının daha fazla olması gerektiğini belirtti.
Yanal'ın stoper, orta saha, sağ kanat, ofansif orta saha ve forvet hattına kesinlikle takviye istediği, bu bölgelere gerçekleşmesi muhtemel birden fazla transferin takımdaki rekabeti ciddi şekilde artıracağına vurgu yaptığı öğrenildi.
İç transferde ise kaleci Esteban ile anlaşılamaması durumunda bu bölgeye de bir takviye yapılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu öğrenildi.
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