Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yönetimden dünyanın transferini istedi

Ersun Yanal, Trabzonspor yönetiminden en az 7-8 transfer yapılmasını istedi.

  • Fotomac
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Daha önce yönetim kurulundan 4 veya 5 direkt oynayacak futbolcu isteyen tecrübeli teknik adam, bu kez kadro derinliğinin de oluşması açısından, transfer sayısının daha fazla olması gerektiğini belirtti.

Yanal'ın stoper, orta saha, sağ kanat, ofansif orta saha ve forvet hattına kesinlikle takviye istediği, bu bölgelere gerçekleşmesi muhtemel birden fazla transferin takımdaki rekabeti ciddi şekilde artıracağına vurgu yaptığı öğrenildi.

İç transferde ise kaleci Esteban ile anlaşılamaması durumunda bu bölgeye de bir takviye yapılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Burhan Kuzu'dan Nevşin Mengü'ye: Ben böyle program görmedim

Burhan Kuzu'dan Nevşin Mengü'ye: Ben böyle program görmedim

Tehlikede olan akıllı telefonlar

Tehlikede olan akıllı telefonlar

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

İşte Sur'un son hali

İşte Sur'un son hali

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA