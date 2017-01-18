Talisca Beşiktaş yönetimine 'Bonservisimi alın' çağrısında bulundu

Ligin ilk yarısında sağ ayak tarak kemiğinde meydana gelen kırık nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalan Talisca, kupadaki Boluspor maçının ardından ligde de Osmanlıspor karşılaşmasında fileleri havalandırarak muhteşem bir dönüş yaptı. Beşiktaş'taki ilk beş ayının uyum sorunu ve sakatlıktan dolayı istediği gibi geçmediğini belirten Talisca, "Zor günlerimde beni yalnız bırakmayan teknik heyetimize, takım arkadaşlarıma ve yönetime teşekkür ediyorum" dedi.

"DAHA YENİ BAŞLIYORUM DEVAMI GELECEK"



Cenk Tosun'dan Quaresma'ya kadar herkesin kendisine çok iyi davrandığını belirten Brezilyalı 10 numara, "Şimdi yeni zaferler kazanma zamanı. Daha yeni başlıyorum. Gollerimin ve performansımın devamı gelecek. Takımın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Futboldan uzak kalmak benim için çok kötüydü. Ancak bir yandan da motivasyon kaynağı oldu. Artık zor günler geride kaldı" açıklamasını yapan Talisca, yönetimi çağrıda bulundu: "Bonservisimi Benfica'dan alın lütfen. Beşiktaş ile Avrupa'da ve ligde kalıcı başarılara imza atacağımıza inanıyorum."