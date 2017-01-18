Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Talisca Beşiktaş yönetimine 'Bonservisimi alın' çağrısında bulundu

Son oynanan Osmanlıspor maçında attığı golle bir kez daha kalitesini ispat eden Talisca, yönetime çağrıda bulunarak 'Benfica'dan bonservisimi alın' dedi.

  • Sabah
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ligin ilk yarısında sağ ayak tarak kemiğinde meydana gelen kırık nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalan Talisca, kupadaki Boluspor maçının ardından ligde de Osmanlıspor karşılaşmasında fileleri havalandırarak muhteşem bir dönüş yaptı. Beşiktaş'taki ilk beş ayının uyum sorunu ve sakatlıktan dolayı istediği gibi geçmediğini belirten Talisca, "Zor günlerimde beni yalnız bırakmayan teknik heyetimize, takım arkadaşlarıma ve yönetime teşekkür ediyorum" dedi.
 
"DAHA YENİ BAŞLIYORUM DEVAMI GELECEK"
 
Cenk Tosun'dan Quaresma'ya kadar herkesin kendisine çok iyi davrandığını belirten Brezilyalı 10 numara, "Şimdi yeni zaferler kazanma zamanı. Daha yeni başlıyorum. Gollerimin ve performansımın devamı gelecek. Takımın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Futboldan uzak kalmak benim için çok kötüydü. Ancak bir yandan da motivasyon kaynağı oldu. Artık zor günler geride kaldı" açıklamasını yapan Talisca, yönetimi çağrıda bulundu: "Bonservisimi Benfica'dan alın lütfen. Beşiktaş ile Avrupa'da ve ligde kalıcı başarılara imza atacağımıza inanıyorum."

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak

Çiftçi denizaltı yaptı

Çiftçi denizaltı yaptı

İstanbul Esenyurt'taki operasyondan ilk kareler

İstanbul Esenyurt'taki operasyondan ilk kareler

İşte Reina saldırganının kaldığı o ev

İşte Reina saldırganının kaldığı o ev

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA