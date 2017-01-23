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Yönetim Riekerink'i görüşme odasına çağırdı

Karabükspor maçında yaptığı oyuncu değişikliği hamleleriyle yönetimi ve taraftarı bir hayli kızdıran Riekerink görüşme odasına davet edildi.

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Sezon başından bu yana özellikle yaptığı oyuncu değişiklikleri nedeniyle çok eleştirilen Jan Olde Riekerink, Karabükspor maçındaki hamleleriyle yine şaşırttı.
 
Daha önce ‘gidebilir’ raporu verdiği Jouse’yi tam 84 dakika sahada tutan, 2. golü yedikten sonra ancak Eren Derdiyok’u oyuna alan ve sahanın iyilerinden Yasin Öztekin’i 65’te çıkartan Hollandalı hoca, özellikle taraftar nezdinde ciddi tepki gördü.         
 
6 maçlık yenilmezlik serisinin sona ermesi ve zirve yarışındaki ciddi avantaj kaybının ardından Başkan Dursun Özbek harekete geçerken, Florya’da olağanüstü bir toplantı yapılacak. Özbek ve Sportif A.Ş. yöneticisi Levent Nazifoğlu, Jan Olde Riekerink ile görüşüp, kendisinden detaylı bir rapor istenecek.
 
Son şansı Akhisar
 
Özellikle tartışmalı oyuncu tercihleri konusunda Riekerink’in savunma yapması beklenirken, 19. haftadaki Akhisar Belediyespor maçıyla birlikte yeni bir galibiyet serisi yakalanmasının önemine vurgu yapılacak. Yönetim daha önce Riekerink ile sezon sonuna kadar yola devam edeceklerini açıklamıştı. Ancak Akhisar karşılaşmasındaki olası bir puan kaybı durumunda Hollandalı’nın görevine son verileceği kulislerde konuşuluyor. 

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