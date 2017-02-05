Muharrem Usta: Yükselme dönemi başladı

Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor’u deviren Bordo- Mavililer adeta küllerinden doğarken, Başkan Muharrem Usta önemli açıklamalar yaptı. Kulübü ekonomik açıdan düzlüğü çıkarttığı gibi sportif anlamdaki yanlışlardan da çabuk dönen ve çıkışı başlatan Usta, iddialı mesajlar gönderdi.

‘Yeni stat, yeni hava’

Usta, “Sezonun ikinci yarısına istediğimiz gibi başladık. Ligde yakalanan 3 maçlık bir seri var, buna kupadaki Konyaspor galibiyetini de eklersek 4 oluyor. Üst üste kazanmaya ihtiyacımız vardı ve gördük ki camia başarıya aç. Herkes Trabzonspor’u iyi görmek istiyor. Yürekten inanıyorum bu galibiyetlerin devamı gelecek. Takım kazandıkça, taraftarımız tribünleri daha da dolduracaktır. Medical Park Arena’da farklı bir havaya yakalandı. Serimiz sürdükçe Trabzonlular’ın desteği artacak” ifalerini kullandı.

‘İlk yarı geçiş süreciydi’

Trabzonspor’un 1 numarası sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ersun Yanal ile belli bir hedef ve proje doğrultusunda anlaştık. Bunu her defansında söyledik. Geçiş süreçleri sancılı olur, ilk yarıyı bu şekilde değerlendiriyoruz. Kötü giderken de hocamızın arkasında durduk ve vazgeçmeyi hiç düşünmedik. Ne kadar doğru yaptığımızı da şimdi görüyoruz. Artık kent uyandı diyebiliriz. Başarı herkes bir arada olursa yakalanır. Trabzonspor için yükselme dönemi başlamıştır diyebiliriz.

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