Yunan basını Fenerbahçe'nin zaferini konuşuyor

Fenerbahçe'nin Panathinaikos karşısında deplasmanda aldığı galibiyet Yunan basınınca sürpriz olarak nitelendirildi. Sarı-lacivertlilerin rakibini OAKA'da yenmesiyle saha avantajını ele geçirdiğine dikkat çekildi.



Euroleague play off serisinin ilk maçında konuk ekibin 16 sayı geriye düşmesi ve oradan maçı çevirmesi bir başka üzerinde durulan konu oldu. Obradovic'in eski takımı karşısında 20 bin taraftar önünde önemli bir zafer kazandığı vurgulandı.



En çok öne çıkan konulardan biri Panathinaikos başkanının maç öncesi paylaşımı ve maçın ardından yaşananlar oldu. Yeşil-beyazlıların mafyatik başkanı Dimitris Giannakopoulos, dünkü karşılaşmadan önce sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşmış, 'Burası OAKA' yazan tişörtlerle tüm taraftarın maça gelmesini istemişti.



Yunan basını, Türk taraftarların galibiyetin ardından bu paylaşıma hücum ettiklerini ve burayı yorumlarla doldurduklarını belirtti. Başkana verilen mesajlar arasında 'Biz Fenerbahçe'yiz. 25 milyon taraftarımız var', 'Obradovic Panathinaikos'ta yaptığı gibi şimdi bizim için tarih yazacak' gibi ifadeler kullanıldığı belirtildi.



Başkan Giannakopoulos maçın ardından ise ekibine moralinizi bozmayın mesajı verdi. 'Bir kötü maç, her şeyin bittiği anlamına gelmez' diye yazan Panathinaikos başkanı, umudunu sürdürdüğünü belirtti.