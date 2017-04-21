Yunanlılar Fenerbahçe teknik heyetine saldırdı

Karşılaşma sonrası Panathinaikoslu taraftarlar Ömer Onan, Hüseyin Beşok ve sarı-lacivertli oyuncuların ailelerinin bulunduğu tribünü yabancı madde yağmuruna tuttu.

Çok sayıda çöp kovası fırlatan Yunanlı taraftarlar büyük bir gerginliğe neden oldu. Araya giren güvenlik güçleri olayın büyümesini önlerken Onan, Beşok ve aileleri yarım saat salonda bekletti.

Antic-Singleton gerginliği

Olimpiakos’ta forma giydiği dönemde yaşadığı gerginlikler nedeniyle Panathinaikos taraftarlarınca sevilmeyen Antic, oyuna girerken tepki gördü. İkinci çeyrekte alınan bir mola sonrasında Signleton ile tartışma yaşayan Antic’e, Pappas’ın da bir şeyler söylemesi ile ortam iyice gerildi. Bu sırada Panathinaikos başkanı ve eski başkan olan babasının da saha içine kadar girerek itiraz ettikleri, son çeyrekte ise saha kenarında dolaşarak tribünleri coşturmaya çalıştıkları görüldü.

Obra’ya alkış var tezahürat yok!

Atina’da oynanan tüm maçlarda Obradovic’e sevgi gösterilerinde bulunan ve 14 yıl takımlarını çalıştıran efsane isme tezahüratlarla destek olan Panathinaikos taraftarı bu kez deneyimli antrenör sahaya çıktığında sadece alkışlarla karşıladı. Fenerbahçe’nin ilk maçı kazanması ve saha avantajını ele geçirmesi nedeniyle moral bozukluğu yaşadığı gözlenen Yunan taraftarların ilk günkü kadar enerjik olmadıkları da dikkatlerden kaçmadı.