Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yunanlılar Fenerbahçe teknik heyetine saldırdı

Dün akşamki yenilgiyi hazmedemeyen Panathinaikoslu taraftarlar Ömer Onan, Hüseyin Beşok ve sarı-lacivertli oyuncuların ailelerinin bulunduğu tribünü yabancı madde yağmuruna tuttu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karşılaşma sonrası Panathinaikoslu taraftarlar Ömer Onan, Hüseyin Beşok ve sarı-lacivertli oyuncuların ailelerinin bulunduğu tribünü yabancı madde yağmuruna tuttu.

Çok sayıda çöp kovası fırlatan Yunanlı taraftarlar büyük bir gerginliğe neden oldu. Araya giren güvenlik güçleri olayın büyümesini önlerken Onan, Beşok ve aileleri yarım saat salonda bekletti.   

Antic-Singleton gerginliği 

Olimpiakos’ta forma giydiği dönemde yaşadığı gerginlikler nedeniyle Panathinaikos taraftarlarınca sevilmeyen Antic, oyuna girerken tepki gördü. İkinci çeyrekte alınan bir mola sonrasında Signleton ile tartışma yaşayan Antic’e, Pappas’ın da bir şeyler söylemesi ile ortam iyice gerildi. Bu sırada Panathinaikos başkanı ve eski başkan olan babasının da saha içine kadar girerek itiraz ettikleri, son çeyrekte ise saha kenarında dolaşarak tribünleri coşturmaya çalıştıkları görüldü.

Obra’ya alkış var tezahürat yok! 

Atina’da oynanan tüm maçlarda Obradovic’e sevgi gösterilerinde bulunan ve 14 yıl takımlarını çalıştıran efsane isme tezahüratlarla destek olan Panathinaikos taraftarı bu kez deneyimli antrenör sahaya çıktığında sadece alkışlarla karşıladı. Fenerbahçe’nin ilk maçı kazanması ve saha avantajını ele geçirmesi nedeniyle moral bozukluğu yaşadığı gözlenen Yunan taraftarların ilk günkü kadar enerjik olmadıkları da dikkatlerden kaçmadı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Trafik magandası az kalsın köpeği eziyordu

Trafik magandası az kalsın köpeği eziyordu

İstanbul'a 5 yeni metro hattı müjdesi

İstanbul'a 5 yeni metro hattı müjdesi

Su deposunu lüks eve çevirdiler

Su deposunu lüks eve çevirdiler

Referandumda kim ne yönde oy kullandı? İşte anket sonuçları

Referandumda kim ne yönde oy kullandı? İşte anket sonuçları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA