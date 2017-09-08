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Yusuf Erdoğan resmen Bursaspor'da

Trabzonspor'dan ayrılan yetenekli orta saha oyuncusu Yusuf Erdoğan, Bursaspor'la anlaşmaya vardı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, transferin bitimine kısa süre kala Yusuf Erdoğan'la anlaşmaya vardı.

Le Guen'in raporu doğrultusunda transfere hız veren Yeşil-Beyazlılar, yapılan görüşmelerde oyuncuyla anlaşma sağlarken, transfer resmen açıklandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Bursaspor, Yusuf Erdoğan transferini resmen açıkladı.

Yeşil beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde: 

"Yusuf Erdoğan`ın transferinde Trabzonspor ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncuyla yapılacak son görüşmenin ardından sözleşme imzalanacaktır"

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