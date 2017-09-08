Yusuf Erdoğan resmen Bursaspor'da
Trabzonspor'dan ayrılan yetenekli orta saha oyuncusu Yusuf Erdoğan, Bursaspor'la anlaşmaya vardı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, transferin bitimine kısa süre kala Yusuf Erdoğan'la anlaşmaya vardı.
Le Guen'in raporu doğrultusunda transfere hız veren Yeşil-Beyazlılar, yapılan görüşmelerde oyuncuyla anlaşma sağlarken, transfer resmen açıklandı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Öte yandan Bursaspor, Yusuf Erdoğan transferini resmen açıkladı.
Yeşil beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Yusuf Erdoğan`ın transferinde Trabzonspor ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncuyla yapılacak son görüşmenin ardından sözleşme imzalanacaktır"
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