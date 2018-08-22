Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e zam

Trabzonspor genç yıldızlarına önemli bir jest yaptı. Bordo-mavili yönetim, dün masaya oturduğu Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün aldıkları ücretlerinde iyileştirmeye gitti. Geçtiğimiz sezon 625 bin lira kazanan 21 yaşındaki Yusuf'un ücreti, 2 milyon 750 bin liraya yükseltildi. Yine geçtiğimiz sezon 420 bin lira karşılığı forma giyen 19 yaşındaki Abdülkadir'in parası da 2 milyon 750 bin liraya çıkartıldı.

GENÇLER KONTRAT UZATTI

Bordo-mavili yönetim ayrıca iç transferde Abdülkadir Parmak, Uğurcan Çakır ve Batuhan Artarslan ile yeni sözleşme imzaladı. Bu futbolcuların da oldukça düşük olan yıllık ücretleri makul seviyelere çekildi. Bu arada bordo-mavililer, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürürken, yeniden kadroya kazandırılan Zeki Yavru dün ilk kez idmana çıktı. Antrenmanın bir bölümünü yöneticiler de takip etti.

"BURAK'IN BİR BEDELİ VAR"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ismi Beşiktaş ile anılan Burak Yılmaz için önemli açıklamalar yaptı. Bu transfer için kimseyle görüşmediğini belirten Ağaoğlu, "Burak Yılmaz'ın bonservis bedeli bellidir (4 milyon 350 bin Euro). Beşiktaş'tan kimse benimle görüşmedi. Parayı veren alır" dedi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ise, "Her oyuncu günün şartlarına, kulübün ekonomik durumuna ve önerilen rakama göre değerlendirilir. Ayrıca Burak için bize gelen herhangi resmi bir teklif de yok" ifadelerini kullandı. 33 yaşındaki milli forvet, geçen sezon Süper Lig'de 25 maçta 23 gol attı ve 3 asist yaptı.

İZİN ALDI, İDMANA ÇIKMADI

Beşİktaş'a gitmeye sıcak baktığı ileri sürülen Burak Yılmaz, kızının doğum günü nedeniyle teknik heyetten izin alarak bordo-mavili takımın dün yaptığı idmana katılmadı.

DJİLOBODJİ DEVREDE!

Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Senegalli savunma oyuncusu Papy Djilobodji'nin sözleşmesiyle ilgili sorunları çözmek için kulübü Sunderland'le bizzat görüştüğü öğrenildi. Trabzonspor'a gelmek isteyen 29 yaşındaki Senegalli stoperin, İngiliz kulübünün yetkililerinden bonservis bedelini düşük tutmalarını ve taksitleri uzun vadeye yaymalarını talep ettiği belirtildi.