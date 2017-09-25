Zadar Turnuvası'nda Fenerbahçe Doğuş, CSKA Moskova'yı 76-72 yenerek şampiyon oldu Hırvatistan'da düzenlenen organizasyonda Rus ekibi CSKA Moskova ile finalde karşılaşan Fenerbahçe Doğuş, rakibini 76-72 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.