Zapata Trabzonspor'a önerildi
Milan'ın stoperi Zapata, hem Rodallega hem de Zapata tarafından değişik zamanlarda teknik direktör Ersun Yanal'a önerildi.
Fabian Castillo devre arasında Hugo Rodallega bu kez de Cristian Zapata... Daha önce Beşiktaş'ın güneminde gelen Milan'ın stoperi hem Rodallega hem de Zapata tarafından değişik zamanlarda teknik direktör Ersun Yanal'a önerildi.
Ersun Yanal ise iki oyuncusuna da, "Bu şehirde yaşamak isteyen oyuncular önceliğim" cevabını verdi.
Özellikle Rodallega, Zapata'nın dostu olduğunu zaman zaman yaptıkları konuşmalarda kendisine Trabzon'u anlattığını ve ilgisini çektiğini söylediği bildirildi.
Fotospor
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